  • Экс-защитник ЦСКА Эркин дал пощечину одноклубнику в матче «Сакарьяспора» с «Пендикспором» и был удален. Клуб отстранил обоих игроков
Экс-защитник ЦСКА Эркин дал пощечину одноклубнику в матче «Сакарьяспора» с «Пендикспором» и был удален. Клуб отстранил обоих игроков

«Сакарьяспор» осудил Джанера Эркина за пощечину одноклубнику Бураку Алтыпармаку.

В 7-м туре второго дивизиона чемпионата Турции «Сакарьяспор» потерпел поражение от «Пендикспора» (1:4).

На 76-й минуте при счете 1:3 арбитр Бурак Демиркыран показал красную карточку экс-защитнику ЦСКА Джанеру Эркину за пощечину, которую он нанес своему одноклубнику Бураку Алтыпармаку.

После матча клуб выступил с заявлением относительно данного инцидента. 

«Сакарьяспор» с более чем полувековой историей – это не только победы на поле, но и моральные ценности, уважение и культура братства. Эмблема на нашей зелено-черной форме – это символ дружбы, единства, борьбы и воспитания достойных поколений.

Поведение, идущее вразрез с этими принципами, не может быть принято ни тренерским штабом, ни руководством, ни болельщиками», – говорится в заявлении клуба. 

Руководство «Сакарьяспора» подчеркнуло, что от каждого игрока ожидается приверженность командному духу и солидарности, а индивидуальные срывы не допустимы.

«В связи с решением правления клуба Джанер Эркин и Бурак Алтыпармак, проявившие несоответствующее спортивным принципам поведение в прошедшем матче, отстранены.

Для нас главное – это единство и честь эмблемы «Сакарьяспора», которую мы обязаны достойно представлять на поле и за его пределами», – говорится в заявлении.

Клуб также заверил, что и впредь будет жестко реагировать на подобные эпизоды. 

