Фермин о «Барсе»: «Первый день в «Ла Масии» был худшим в моей жизни – я впервые покинул дом и много плакал. Клуб сказал, что это мой последний шанс»
Фермин Лопес рассказал о непростом начале в академии «Барселоны».
«Мой первый день в «Ла Масии» был худшим в моей жизни. Я впервые покинул дом и много плакал.
«Барса» интересовалась мной, когда мне было 11 лет, но отец ответил «нет», потому что я был слишком юн. Два года спустя клуб снова позвонил, сказав, что это мой последний шанс.
Начало было непростым, мне пришлось быть вдали от семьи и друзей. Было очень тяжело, но мы с Хави Симонсом и другими игроками составили хорошую команду», – сказал полузащитник «блауграны» в интервью телеканалу RAC1.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
