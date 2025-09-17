Родриго о слухах про уход из «Реала»: «Летом меня каждую неделю отправляли в другую команду – мы даже шутили с родителями и друзьями. Знал, что останусь. Я все еще дома»

Родриго заявил, что не обращал внимания на слухи о своем уходе из «Реала».

«Думаю, я к этому привык. О том, что я ухожу говорят каждый год. Во время трансферного окна меня каждую неделю отправляли в другую команду. Я даже шутил со своими родителями и друзьями: «Смотрите, сегодня я в одной команде, завтра в другой». Каждую неделю я играл в другой команде, но, как я уже сказал, я был очень спокоен, и это никак на меня не влияло.

Я продолжал наслаждаться отпуском, тренироваться, потому что знал, что останусь. Что ж, в конце концов, я все еще дома, там, где всегда мечтал оказаться. Я продолжу выкладываться каждый день, пока ношу эту футболку.

Я счастлив. Прошло много времени с тех пор, как я в последний раз так играл, постепенно я прихожу в себя после всего, через что прошел. В конце прошлого сезона у меня были очень трудные времена.

Хочу поблагодарить свою семью за то, что они были рядом со мной, и поблагодарить Анчелотти , потому что он знает, через что я прошел, он очень помог мне, но я не буду зацикливаться на этом. Главное, что у меня все хорошо, пришло время двигаться дальше», – сказал вингер «Реала » в эфире TNT Sports после матча с «Марселем» (2:1).