«Эспаньол» идет 3-м в Ла Лиге после 4 туров. У него и «Барсы» по 10 очков, «Реал» лидирует с 12 баллами, «Атлетико» – 11-й
«Эспаньол» вышел на 3-е место в Ла Лиге после 4 туров.
В понедельник команда под руководством Маноло Гонсалеса дома обыграла «Мальорку» (3:2).
Таким образом, «Эспаньол» набрал 10 очков после 4 туров и поднялся на 3-ю строчку в таблице Ла Лиги. У идущей на 2-м месте «Барселоны» тоже 10 очков, у лидирующего «Реала» – 12.
«Атлетико» с 5 очками идет на 11-й позиции.
Ранее «Эспаньол» дома одержал победы над «Атлетико» (2:1) и «Осасуной» (1:0) и сыграл вничью с «Сосьедадом» (2:2) в гостях.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
