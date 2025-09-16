«Эспаньол» идет 3-м в Ла Лиге после 4 туров. У него и «Барсы» по 10 очков, «Реал» лидирует с 12 баллами, «Атлетико» – 11-й

«Эспаньол» вышел на 3-е место в Ла Лиге после 4 туров.

В понедельник команда под руководством Маноло Гонсалеса дома обыграла «Мальорку» (3:2).

Таким образом, «Эспаньол » набрал 10 очков после 4 туров и поднялся на 3-ю строчку в таблице Ла Лиги . У идущей на 2-м месте «Барселоны» тоже 10 очков, у лидирующего «Реала » – 12.

«Атлетико» с 5 очками идет на 11-й позиции.

Ранее «Эспаньол» дома одержал победы над «Атлетико » (2:1) и «Осасуной» (1:0) и сыграл вничью с «Сосьедадом» (2:2) в гостях.