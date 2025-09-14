Ковач о 2:0: «Удаление у «Хайденхайма» сыграло «Боруссии» на руку. Забили голы в нужное время»

Нико Ковач оценил победу «Боруссии» Дортмунд над «Хайденхаймом» (2:0) в Бундеслиге.

«Думаю, сегодня мы увидели хороший командный футбол, особенно в первом тайме – мы играли так, как и хотели. Забили голы в нужное время.

Конечно, удаление сыграло нам на руку (Буду Зивзивадзе получил красную карточку на 21-й минуте – Спортс”). Как я и ожидал, мы сбавили обороты и ничего не позволили сопернику. Учитывая, что все сборники вышли на поле, я доволен игрой», – сказал тренер дортмундской «Боруссии».