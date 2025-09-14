«Ман Сити» ужасно стартовал в АПЛ, но принимает «МЮ» в статусе серьезного фаворита

«Манчестер Сити» играет с «Манчестер Юнайтед» в 4-м туре чемпионата Англии.

«Сити» после 4:0 с «Вулвс» неожиданно проиграл два матча подряд в АПЛ, а вот «Юнайтед», напротив, после поражения на старте сезоне и ничьей с «Фулхэмом» наконец выиграл у «Бернли» в предыдущем туре (хотя и не без труда). В прошлом сезоне «МЮ» сыграл 0:0 на «Олд Траффорд» и победил на «Этихаде».

Впрочем, букмекеры считают «Ман Сити» мощным фаворитом противостояния: 1,78 против 4,2 при 4,0 за ничью, а сухую победу команды Пепа Гвардиолы можно взять за 3,4 . Есть и интересные линии, например, голы обеих команд в первом тайме оценены коэффициентом 3,6 , если же вы считаете, что забьет только «Сити», можно поставить за этот исход за 3,65 . На гол Эрлинга Холанда можно зарядить с кэфом 1,82 , на гол новой надежды «Юнайтед» Беньямина Шешко – за 3,3 , а если ждете забитый мяч от Бруну Фернандеша, коэффициент на него составляет 4,1 .

