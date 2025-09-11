РФС выпустил первую серию фильма «Здесь есть футбол»

Российский футбольный союз запустил серию фильмов «Здесь есть футбол», посвященную интересным локальным инициативам и местам, где живет футбол, людям в футболе и их необычным историям. Узнают зрители и том, как футбол помогает сам по себе и в проектах РФС.

Первый выпуск – о межрегиональном объединении «Северо-Запад». В нем пять эпизодов:

о президенте МРО «Северо-Запад» Николае Голубеве, который ранее был футбольным арбитром, отсудившим 275 матчей в Премьер-лиге и работавшим на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА, чемпионата мира 2006, чемпионата Европы 2016, Олимпийских игр 2004 и 2016 годов;

о турнире МРО, где играли Кержаков, Обляков и Кузяев, а Эдуард Малофеев был дважды удален за поведение;

об уникальном стадионе в Порхове, бывшем президенте Псковской областной федерации – актере, сыгравшем в «Брате» и других известных картинах, и действующем президенте, восстанавливающем танки времен ВОВ;

о победителе конкурса РФС «Россия – футбольная страна» – энтузиасте-пожарном из Заполярья, который благодаря футболу помогает детям из родного села;

о древнем острове Кижи и старорусской игре с элементами футбола, в которую необычно сыграли призеры конкурса «Россия – футбольная страна».

Полную версию фильма смотрите в сообществе РФС ВКонтакте.