  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Обляков о Москве: «Пробки не нравятся, бывает стою час-полтора. Стараюсь не выезжать, когда все перекрыто и город стоит»
18

Обляков о Москве: «Пробки не нравятся, бывает стою час-полтора. Стараюсь не выезжать, когда все перекрыто и город стоит»

Ивану Облякову не нравятся пробки в Москве.

– Ты, уроженец Ленинградской области, живешь в Москве уже восьмой год. Как тебе здесь?

– В Москве комфортно, я привык. Мне все нравится в этом городе.

– Вообще все?

– Пробки, конечно, не нравятся. Стараюсь не выезжать, когда все перекрыто и город стоит. Бывает стою час-полтора. Это максимум.

– В метро приходилось спускаться?

– Недавно, несколько раз. В начале июня был там.

Ездил несколько раз на МЦК, в новом вагоне вроде «Ласточки». Недавно были пробки, заскочили с женой в последний вагон: старый-старый. Cловил ностальгию, как в детстве ездил на электричке в Питер из города Волхов, который рядом с моей деревней.

– Задумывался, где будешь жить после карьеры: в Москве или Питере?

– Конечно, задумывался. Не хочется загадывать, но пока больше склоняюсь к Москве, – заявил полузащитник ЦСКА и сборной России Обляков.

Иван Обляков: «Москва – лучший город в мире в плане логистики. Был в Париже, Барселоне, Милане, хочу в США на хоккей съездить»

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?23446 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Metaratings.ru
logoИван Обляков
logoЦСКА
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
светская хроника
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Иван Обляков: «Москва – лучший город в мире в плане логистики. Был в Париже, Барселоне, Милане, хочу в США на хоккей съездить»
115сегодня, 17:19
Иван Обляков: «Здорово было бы попробовать себя в Европе, если появится хороший вариант, который устроит меня и ЦСКА»
26сегодня, 11:18
Обляков считает футбол главным видом спорта в России: «В него больше играют, его больше смотрят. Им легче начать заниматься, чем хоккеем»
147 сентября, 10:51
Главные новости
Роналду забил 943-й гол в карьере – Венгрии с пенальти
23 минуты назад
Рангник на электровелосипеде доехал от раздевалки до поля в матче квалификации ЧМ-2026. Тренеру Австрии из-за операции запрещено нагружать ногу
10 минут назадФото
Холанд забил 47 голов за Норвегию в 45 матчах – покер Молдове к 52-й минуте. Форвард «Ман Сити» отличился в 8 играх сборной подряд
2914 минут назад
Мбаппе забил 52-й гол за Францию и обогнал Анри. Впереди только Жиру с 57 мячами
1323 минуты назад
Холанд сделал первый хет-трик с ноября 2024 года – снова за Норвегию. В составе «Ман Сити» он не забивал 3+ мяча больше года
833 минуты назад
«Ливерпуль» – фаворит ЛЧ-2025/26 по версии суперкомпьютера Opta, «Арсенал» и «ПСЖ» – в тройке, «Ман Сити» – 4-й, «Барса» – 5-я, «Реал» – 7-й, «Бавария» – 8-я, «Ювентус» – 19-й
1644 минуты назад
Мостовой про Тедеско: «Непотопляемый тренер. Раскусывают и выгоняют из команды, а он всплывает в другой, и так по кругу. Его агенты хорошо зарабатывают деньги»
28сегодня, 18:54
Месси может поучаствовать в выборах президента «Барселоны» в той или иной роли. C ним связывались близкие к клубу люди – но не Лапорта (Cadena SER)
18сегодня, 18:49
Квалификация ЧМ-2026. Англия в гостях у Сербии, Франция сыграет с Исландией, Португалия против Венгрии
314сегодня, 18:45Live
«Ливерпуль» выиграет АПЛ с вероятностью 28,9%, «Арсенал» – 18,8%, «Челси» – 16,2%, «МЮ» – 2,6% (CIES)
18сегодня, 18:22
Ко всем новостям
Последние новости
Венгрия – Португалия – 1:2. Роналду забил с пенальти. Онлайн-трансляция
54 минуты назадLive
Сербия – Англия – 0:2. Мадуэке забил. Онлайн-трансляция
644 минуты назадLive
У Кейна 109 матчей за Англию. Впереди только Джеррард, Бекхэм, Руни и Шилтон
111 минут назад
Мбаппе забил 5 голов в 5 матчах сезона за «Реал» и Францию
21 минуту назад
Кейн забил 74-й гол гол за сборную Англии. У форварда «Баварии» 6 мячей в 7 последних играх за англичан
131 минуту назад
Франция – Исландия – 0:1. Андри Гудьонсен открыл счет. Онлайн-трансляция
454 минуты назадLive
Холанд забил 7 голов в 5 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию
341 минуту назад
Во время презентации Аспиликуэты в «Севилье» включилась система полива поля. В это время защитник позировал в форме новой команды
41 минуту назадВидео
Антонио Кассано: «Итальянцам не хватает смелости брать иностранных тренеров. Пиоли после «Милана» выбрал деньги, закончил с настоящим футболом, «Фиорентина» сделала ужасный выбор, вернув его»
445 минут назад
«Рубин» заплатит около 2,5 млн евро с учетом бонусов за лучшего бомбардира «Генгама» Сива
сегодня, 18:52