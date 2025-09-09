Обляков о Москве: «Пробки не нравятся, бывает стою час-полтора. Стараюсь не выезжать, когда все перекрыто и город стоит»

Ивану Облякову не нравятся пробки в Москве.

– Ты, уроженец Ленинградской области, живешь в Москве уже восьмой год. Как тебе здесь?

– В Москве комфортно, я привык. Мне все нравится в этом городе.

– Вообще все?

– Пробки, конечно, не нравятся. Стараюсь не выезжать, когда все перекрыто и город стоит. Бывает стою час-полтора. Это максимум.

– В метро приходилось спускаться?

– Недавно, несколько раз. В начале июня был там.

Ездил несколько раз на МЦК, в новом вагоне вроде «Ласточки». Недавно были пробки, заскочили с женой в последний вагон: старый-старый. Cловил ностальгию, как в детстве ездил на электричке в Питер из города Волхов, который рядом с моей деревней.

– Задумывался, где будешь жить после карьеры: в Москве или Питере?

– Конечно, задумывался. Не хочется загадывать, но пока больше склоняюсь к Москве, – заявил полузащитник ЦСКА и сборной России Обляков.

