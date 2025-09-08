«ПСЖ» и Барколя обсуждают продление контракта до 2030 года. Его могут подписать осенью

Брэдли Барколя может продлить контракт с «ПСЖ».

Как сообщает Foot01 со ссылкой на Le Parisien, советник по футбольным вопросам Луиш Кампуш начал переговоры с вингером парижского клуба этим летом. Стороны обсуждают продление соглашения до 2030 года.

Переговоры идут не очень быстро. Договоренность может быть достигнута этой осенью.

Действующий контракт Барколя с «ПСЖ » рассчитан до 2028 года. Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь .