Экс-защитник Италии Пиччини закончил карьеру в 32 года: «Футбол – это не только дриблинг и аплодисменты. Это еще и депрессия, одиночество, сбор чемоданов. Жизнь гораздо больше карьеры»
Защитник выступал за «Фиорентину», «Бетис», «Валенсию», «Аталанту», «Црвену Звезду» и другие клубы. Его последней командой стал швейцарский «Ивердон Спорт», который он покинул зимой.
Также на счету игрока 3 матча за основную сборную Италии. Всего он сыграл 361 матч, забив 16 голов и отдав 12 результативных передач.
Итальянец обратился к самому себе в письме, подводя итоги своей карьеры. В нем он, в частности, отметил негативные аспекты жизни футболистов.
«Была та сторона, о которой тебе не рассказывали. Ты сломаешься. Буквально. Твое правое колено познакомит тебя с адом. Ты будешь в шаге от того, чтобы бросить все.
Ты узнаешь, что футбол – это не только дриблинг и аплодисменты. Это еще и депрессия, одиночество, постоянный сбор чемоданов. Это быть номером для тех, кто тебе платит, и символом для тех, кто тебя любит.
Но прежде всего ты узнаешь, что жизнь – это гораздо больше, чем просто карьера», – написал Пиччини.