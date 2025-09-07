Реклама


Испания легко разгромила Болгарию на выезде. Турция на очереди?

Сборная Испании пожаловала в гости к туркам.

Соперники померяются силами на стадионе «Коньяспора» в рамках отборочного турнира чемпионата мира.

Зрители увидят противостояние лидеров группы E. Испанцы в четверг с легкостью разгромили сборную Болгарии в выездном матче, забив три мяча еще в первом тайме. Турки не упустили победу на поле национальной команды Грузии – 3:2.

Действующие чемпионы Европы считаются явным фаворитом. «БЕТСИТИ» дает коэффициент 1,56 на их победу над турками. Поставить на хозяев можно с 6,10.

Полагаете, испанцы добьются преимущества к перерыву? Поставить на то, что гости будут вести по итогам первого тайма, можно с коэффициентом 2,00.

Борьба в группе E еще только начинается, и расклады могут приобрести разнообразный вид. Зато точно ясно, что «БЕТСИТИ» дарит бонус – 100 000 рублей для новых игроков!

