«Да». Воспитанник «Зенита» Вахания согласился, что сборная России сильнее петербуржцев
Илья Вахания считает, что сборная России сильнее «Зенита».
Вчера национальная команда сыграла вничью со сборной Иордании (0:0) в BetBoom товарищеском матче.
– Тяжелый матч был. Иордания – хорошая и организованная команда. Было интересно. Одного кого-то не выберу, понравилась вся команда.
– На предсезонных сборах «Зенит» обыграл Иорданию 1:0. Значит ли это, что «Зенит» сильнее сборной России?
– Нет, не значит (улыбается).
– То есть сборная России сильнее.
– Да, – сказал защитник российской сборной и «Ростова».
Нули России с Иорданией – как вам?18522 голоса
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
