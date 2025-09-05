«Да». Воспитанник «Зенита» Вахания согласился, что сборная России сильнее петербуржцев

Илья Вахания считает, что сборная России сильнее «Зенита».

Вчера национальная команда сыграла вничью со сборной Иордании (0:0) в BetBoom товарищеском матче.

– Тяжелый матч был. Иордания – хорошая и организованная команда. Было интересно. Одного кого-то не выберу, понравилась вся команда.

– На предсезонных сборах «Зенит» обыграл Иорданию 1:0. Значит ли это, что «Зенит» сильнее сборной России?

– Нет, не значит (улыбается).

– То есть сборная России сильнее.

– Да, – сказал защитник российской сборной и «Ростова ».

Напомним, 24-летний Вахания – воспитанник «Зенита ».