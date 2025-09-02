Паршивлюк об отстранении России: «Судя по соперникам, нельзя сказать, что наш футбол в изоляции. Латиноамериканские команды очень добротные, как и сборная Катара»

Сергей Паршивлюк не считает, что российский футбол в изоляции.

В сентябре команда Валерия Карпина проведет два BetBoom товарищеских матча – с Иорданией (4 сентября) и Катаром (7 сентября). В октябре запланированы встречи с Ираном и Боливией, в ноябре – с Перу и Чили.

– Сложно оценивать перспективы, пока не будет официальных матчей. Все мы ждем возвращения. Но молодые ребята, их фамилии на слуху, в нашем чемпионате показывают, что футбол в России развивается достаточно хорошо. И чем сильнее будут соперники, тем лучше.

Латиноамериканские команды очень добротные, технически оснащенные, как и сборная Катара, которая вовсе не подарок. В матчах с ними есть возможность показать себя с хорошей стороны, и подходить к предстоящим играм нужно будет со всей серьезностью.

– Мы не в изоляции?

– Судя по тому, какие у нас соперники, нельзя сказать, что наш футбол находится в изоляции.

– Много говорят о wild card (специальном приглашении) для сборной на чемпионат мира. Верите в такую историю?

– Остается только верить. Как поется в одной песне, наша вера тверда.

– Но есть реальность – 48 участников. Как Россия может стать 49‑й?

– При большом желании, а также зная, как зовут президента США, думаю, все возможно, – сказал бывший защитник «Спаратка» и «Динамо».