У «Зенита» 4 победы и ничья со «Спартаком» в 5 последних матчах. Дальше – выезд к «Балтике»
У «Зенита» 4 победы в 5 последних матчах.
Команда Сергея Семака дома обыграла «Пари НН» в рамках 7-го тура Мир РПЛ (2:0).
В 5 последних матчах во всех турнирах петербуржцы одержали 4 победы и один раз сыграли вничью – со «Спартаком» в чемпионате (2:2). Последнее поражение было 9 августа от «Ахмата» в РПЛ (0:1).
В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с «Балтикой». Встреча пройдет 14 сентября.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
