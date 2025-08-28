  • Спортс
«Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов». Красно-зеленые, поддержите команду на стадионе!

В седьмом туре Мир РПЛ «Локомотив» принимает «Крылья Советов».

Матч пройдет в воскресенье, 31 августа, в 15:45 на стадионе «РЖД Арена».

«Локо» после шести туров чемпионата находится на третьем месте в турнирной таблице, набрав 14 очков. Самарцы же идут на девятой строчке, имея восемь очков в активе. Железнодорожники, приходите на домашний матч против «Крыльев»!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке.

