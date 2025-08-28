«Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов». Красно-зеленые, поддержите команду на стадионе!
В седьмом туре Мир РПЛ «Локомотив» принимает «Крылья Советов».
Матч пройдет в воскресенье, 31 августа, в 15:45 на стадионе «РЖД Арена».
«Локо» после шести туров чемпионата находится на третьем месте в турнирной таблице, набрав 14 очков. Самарцы же идут на девятой строчке, имея восемь очков в активе. Железнодорожники, приходите на домашний матч против «Крыльев»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Да
Нет
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости