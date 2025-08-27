Диетолог ЦСКА о Москве: «Лучший город, в котором я жил. В больших городах Испании становится все менее безопасно, а здесь ночью с тобой ничего не случится»

Диетолог ЦСКА назвал Москву лучшим городом, в котором он жил.

– О чем подумали, когда появился вариант поехать в Россию?

– Из-за пределов России мы не имеем большого объема информации о жизни здесь.

У меня тоже было полное незнание происходящего, но были знакомые в других командах – и я навел справки: «Как вообще ситуация в России?» Мне сказали, что здесь очень хорошо, абсолютная безопасность, а Москва – красивейший город.

У Фабио [Челестини ] были различные предложения [по работе], но когда он мне позвонил и сказал: «Слушай, по-моему мы поедем в Россию», знаете, сколько я сомневался и сколько взял времени подумать? Ноль секунд. Я сразу сказал: «Поехали в Россию».

Я испанец, но жил в Саудовской Аравии, Бельгии, Италии, Швейцарии. И для меня мотивация поехать в Россию, чтобы узнать новую культуру, была выше, чем поехать работать в «Хетафе». Поэтому я не сомневался.

И сейчас должен признаться: Москва – лучший город, в котором я когда-либо жил. Я очень доволен.

– А чем так впечатлила Москва?

– В больших городах Испании с каждым годом становится все менее безопасно. У нас сложные и неспокойные времена. Жители [больших городов] испытывают все больше страха, потому что ощущение защищенности постоянно снижается.

В Москве вы можете идти ночью – и с вами ничего не случится. Для меня это наиболее ценно.

Если говорить про город в целом – он просто великолепный, красивый, ухоженный. Зачастую во многих городах Европы и близко нет такой чистоты. И в Москве в любой момент времени ты можешь иметь абсолютно все необходимые тебе блага, – рассказал Хосе Блеса в интервью Спортсу”.

До ЦСКА Блеса работал в швейцарском «Базеле» и саудовском «Аль-Насре».

Ого, какой диетолог у ЦСКА – работал с Роналду, выиграл в Испании турнир по бодибилдингу, дает игрокам свекольный сок