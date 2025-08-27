Диетолог ЦСКА о Москве: «Лучший город, в котором я жил. В больших городах Испании становится все менее безопасно, а здесь ночью с тобой ничего не случится»
– О чем подумали, когда появился вариант поехать в Россию?
– Из-за пределов России мы не имеем большого объема информации о жизни здесь.
У меня тоже было полное незнание происходящего, но были знакомые в других командах – и я навел справки: «Как вообще ситуация в России?» Мне сказали, что здесь очень хорошо, абсолютная безопасность, а Москва – красивейший город.
У Фабио [Челестини] были различные предложения [по работе], но когда он мне позвонил и сказал: «Слушай, по-моему мы поедем в Россию», знаете, сколько я сомневался и сколько взял времени подумать? Ноль секунд. Я сразу сказал: «Поехали в Россию».
Я испанец, но жил в Саудовской Аравии, Бельгии, Италии, Швейцарии. И для меня мотивация поехать в Россию, чтобы узнать новую культуру, была выше, чем поехать работать в «Хетафе». Поэтому я не сомневался.
И сейчас должен признаться: Москва – лучший город, в котором я когда-либо жил. Я очень доволен.
– А чем так впечатлила Москва?
– В больших городах Испании с каждым годом становится все менее безопасно. У нас сложные и неспокойные времена. Жители [больших городов] испытывают все больше страха, потому что ощущение защищенности постоянно снижается.
В Москве вы можете идти ночью – и с вами ничего не случится. Для меня это наиболее ценно.
Если говорить про город в целом – он просто великолепный, красивый, ухоженный. Зачастую во многих городах Европы и близко нет такой чистоты. И в Москве в любой момент времени ты можешь иметь абсолютно все необходимые тебе блага, – рассказал Хосе Блеса в интервью Спортсу”.
До ЦСКА Блеса работал в швейцарском «Базеле» и саудовском «Аль-Насре».
