Диетолог ЦСКА: «Мы сокращаем потребление красного мяса – если спортсмен будет ежедневно есть его, то не будет спортсменом. Свекольный сок помогает игрокам дольше и быстрее бегать»

Диетолог ЦСКА опроверг, что игрокам запретили есть мясо.

– Какие изменения вы произвели на кухне ЦСКА?

– Здесь прекрасное питание. Мы сделали совсем небольшие изменения.

– В начале сезона в российских медиа обсуждали мясо на клубной кухне – якобы в ЦСКА его уберут из рациона. Позже это опровергли. Как все было на самом деле?

– Я видел новости «Хосе убрал мясо в ЦСКА». Это неправда, конечно. Возможно, произошла неправильная интерпретация наших пожеланий.

Мы сокращаем потребление красного мяса (например, говядина, свинина – Спортс”). Потому что если спортсмен будет ежедневно есть красное мясо, он не будет спортсменом – оно намного медленнее переваривается. Мы даем приоритет белкам быстрого усваивания, другим видам мяса – особенно перед матчем. Чтобы давать игрокам энергию, но не рисковать сложностями с пищеварением.

Но опять же – это приоритет, а не ограничение.

Белое мясо и рыба, очевидно, перевариваются не так тяжело. Но в нашем меню присутствует и красное мясо, потому что это протеин высокого качества. Просто он не подходит для питания именно перед матчем.

– Тамерлан Мусаев говорил о внедрении свекольного сока в меню. В чем его особенность?

– Свекольный сок содержит нитраты, которые увеличивают количество кислорода в крови. И позволяет игрокам бегать дольше и на более высокой интенсивности.

Есть маленькое количество добавок, эффективность и безопасность которых доказана научным путем. Одна из них – свекольный сок. Что важно: мы берем свекольный сок у специальной компании, которая имеет печать, что их продукция чиста от допинга.

Свекольный сок можно совмещать с апельсиновым – чтобы было чуть лучше по вкусу, – рассказал Хосе Блеса в интервью Спортсу”.

Ого, какой диетолог у ЦСКА – работал с Роналду, выиграл в Испании турнир по бодибилдингу, дает игрокам свекольный сок