Тренер «Пари НН» Шпилевский: «Много диванных критиков, за столом все Гвардиолы. А выйти потренировать команду, которая нуждается в помощи, мало кто способен»
Алексей Шпилевский призвал критиков потренировать футбольную команду.
«Для нас не самая легкая задача – играть против топ‑клубов. Нужно разумно все воспринимать. Мы идем своей дорогой, неважно, что будет. Легче всего сдаться и вернуться к тому, во что мы играли.
Много диванных критиков, за столом все Гвардиолы. А выйти потренировать команду, которая нуждается в помощи, мало кто способен.
Нужно верить в ребят и им помогать», – сказал перед игрой со «Спартаком» главный тренер «Пари НН».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости