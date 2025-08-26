Тренер «Пари НН» Шпилевский: «Много диванных критиков, за столом все Гвардиолы. А выйти потренировать команду, которая нуждается в помощи, мало кто способен»

Алексей Шпилевский призвал критиков потренировать футбольную команду.

«Для нас не самая легкая задача – играть против топ‑клубов. Нужно разумно все воспринимать. Мы идем своей дорогой, неважно, что будет. Легче всего сдаться и вернуться к тому, во что мы играли.

Много диванных критиков, за столом все Гвардиолы. А выйти потренировать команду, которая нуждается в помощи, мало кто способен.

Нужно верить в ребят и им помогать», – сказал перед игрой со «Спартаком » главный тренер «Пари НН ».