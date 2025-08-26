  • Спортс
  • Фанаты «Ливерпуля» скандировали «Ньюкасл», отдавай его» во время матча АПЛ, подразумевая Исака. Болельщики «сорок» называли его «жадным ублюдком»
Фанаты «Ливерпуля» скандировали «Ньюкасл», отдавай его» во время матча АПЛ, подразумевая Исака. Болельщики «сорок» называли его «жадным ублюдком»

Фанаты «Ливерпуля» и «Ньюкасла» обменялись кричалками об Александере Исаке.

Команды встречались в рамках второго тура АПЛ. Мерсисайдцы победили на выезде благодаря голу на 100-й минуте (3:2). 

Нападающий «Ньюкасла» Исак не вошел в заявку на матч. 

Ранее клуб не продал нападающего «Ливерпулю» за 110 млн фунтов и бонусы. Форвард отказывается играть за «сорок» и тренироваться с командой. Футболист опубликовал заявление, в котором указал на некое обещание клуба, которое было «нарушено».

По ходу встречи болельщики «Ливерпуля» на гостевой трибуне скандировали «Ньюкасл», отдавай его», имея в виду Исака.

В свою очередь, от фанатов «Ньюкасла» доносилось «Всего лишь один жадный ублюдок», передает журналист Джеймс Пирс. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Джеймса Пирса в Х
logoАлександер Исак
logoЛиверпуль
logoНьюкасл
болельщики
logoпремьер-лига Англия
