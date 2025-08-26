Фанаты «Ливерпуля» скандировали «Ньюкасл», отдавай его» во время матча АПЛ, подразумевая Исака. Болельщики «сорок» называли его «жадным ублюдком»
Фанаты «Ливерпуля» и «Ньюкасла» обменялись кричалками об Александере Исаке.
Команды встречались в рамках второго тура АПЛ. Мерсисайдцы победили на выезде благодаря голу на 100-й минуте (3:2).
Нападающий «Ньюкасла» Исак не вошел в заявку на матч.
Ранее клуб не продал нападающего «Ливерпулю» за 110 млн фунтов и бонусы. Форвард отказывается играть за «сорок» и тренироваться с командой. Футболист опубликовал заявление, в котором указал на некое обещание клуба, которое было «нарушено».
По ходу встречи болельщики «Ливерпуля» на гостевой трибуне скандировали «Ньюкасл», отдавай его», имея в виду Исака.
В свою очередь, от фанатов «Ньюкасла» доносилось «Всего лишь один жадный ублюдок», передает журналист Джеймс Пирс.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Джеймса Пирса в Х
