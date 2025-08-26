Фанаты «Ливерпуля» скандировали «Ньюкасл», отдавай его» во время матча АПЛ, подразумевая Исака. Болельщики «сорок» называли его «жадным ублюдком»

Фанаты «Ливерпуля» и «Ньюкасла» обменялись кричалками об Александере Исаке.

Команды встречались в рамках второго тура АПЛ . Мерсисайдцы победили на выезде благодаря голу на 100-й минуте (3:2).

Нападающий «Ньюкасла » Исак не вошел в заявку на матч.

Ранее клуб не продал нападающего «Ливерпулю» за 110 млн фунтов и бонусы. Форвард отказывается играть за «сорок» и тренироваться с командой. Футболист опубликовал заявление , в котором указал на некое обещание клуба, которое было «нарушено».

По ходу встречи болельщики «Ливерпуля » на гостевой трибуне скандировали «Ньюкасл», отдавай его», имея в виду Исака .

В свою очередь, от фанатов «Ньюкасла» доносилось «Всего лишь один жадный ублюдок», передает журналист Джеймс Пирс.