Хвича не сыграет с «Анжером». У вингера «ПСЖ» небольшой мышечный дискомфорт

Хвича Кварацхелия не сыграет в следующем матче из-за травмы.

Как сообщает журналист Фабрис Хокинс, у вингера «ПСЖ » небольшой мышечный дискомфорт.

Хвича пропустит игру с «Анжером» в рамках Лиги 1, которая состоится сегодня в 21:45 по московскому времени.