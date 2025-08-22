Хвича не сыграет с «Анжером». У вингера «ПСЖ» небольшой мышечный дискомфорт
Хвича Кварацхелия не сыграет в следующем матче из-за травмы.
Как сообщает журналист Фабрис Хокинс, у вингера «ПСЖ» небольшой мышечный дискомфорт.
Хвича пропустит игру с «Анжером» в рамках Лиги 1, которая состоится сегодня в 21:45 по московскому времени.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Фабриса Хокинса в Х
