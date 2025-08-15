Буксующий «Спартак» принимает оступившийся в Грозном «Зенит» – удастся ли Станковичу дать бой вице-чемпиону?

«Спартак» принимает «Зенит» в 5-м туре РПЛ.

Команда Деяна Станковича крайней слабо начала сезон: всего 2 победы в 6 матчах. У подопечных Сергея Семака дела обстоят несколько лучше – лишь одно поражение от «Ахмата» в прошлом туре. Впрочем, с турнирной точки зрения оба клуба пока не блещут: «Зенит» идет 8-м в таблице, «Спартак» – 11-м.

Букмекеры в предстоящей встрече отдают некоторое предпочтение гостям: на победу «Зенита» можно поставить за 2,55 , а на успех «Спартака» – за 3,20 . Коэффициент на пенальти в матче равен 2,80 , а на красную в составе красно-белых дают кэф 5,00 . На гол Антона Заболотного можно зарядить за 3,90 , мяч в исполнении Александра Соболева кажется более вероятным (3,10).

