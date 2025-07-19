Хавбек «Балтики» Петров: «Чемпионство вполне реально. «Лестер» выигрывал АПЛ»

Илья Петров не исключил, что «Балтика» станет чемпионом.

В 1-м туре калининградцы сыграли вничью с «Динамо» (1:1).

«Цель команды – набирать как можно больше очков, чтобы быть в середине турнирной таблицы. Мы идем от игры к игре. Личная цель – провести много матчей и сделать несколько результативных действий.

Что должно произойти, чтобы «Балтика » стала чемпионом? Чтобы боженька помог. В футболе все бывало, тут все равны. И «Лестер » выигрывал АПЛ, так что играют не деньги, а команда. На поле играет команда, коллектив. Так что чемпионство вполне реально», – сказал хавбек «Балтики».