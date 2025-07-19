Хавбек «Балтики» Петров: «Чемпионство вполне реально. «Лестер» выигрывал АПЛ»
Илья Петров не исключил, что «Балтика» станет чемпионом.
В 1-м туре калининградцы сыграли вничью с «Динамо» (1:1).
«Цель команды – набирать как можно больше очков, чтобы быть в середине турнирной таблицы. Мы идем от игры к игре. Личная цель – провести много матчей и сделать несколько результативных действий.
Что должно произойти, чтобы «Балтика» стала чемпионом? Чтобы боженька помог. В футболе все бывало, тут все равны. И «Лестер» выигрывал АПЛ, так что играют не деньги, а команда. На поле играет команда, коллектив. Так что чемпионство вполне реально», – сказал хавбек «Балтики».
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Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
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