Юрий Горшков: «Зенит» – большой клуб, всегда большое давление, и понятно, что при неудачах будет критика. На меня это не влияет»

Юрий Горшков заявил, что на него не влияет критика в адрес «Зенита».

«То, что команду критикуют, лично на меня не влияет. Как к этому относятся другие, не знаю. В целом «Зенит» – большой клуб, всегда большое давление, и понятно, что при неудачах будет критика», – сказал защитник «Зенита».

Горшков также ответил на вопрос о том, рассчитывает ли петербургский клуб на чемпионство в следующем сезоне.

«Зенит » всегда рассчитывает», – заявил футболист.