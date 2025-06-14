Юрий Горшков: «Зенит» – большой клуб, всегда большое давление, и понятно, что при неудачах будет критика. На меня это не влияет»
Юрий Горшков заявил, что на него не влияет критика в адрес «Зенита».
«То, что команду критикуют, лично на меня не влияет. Как к этому относятся другие, не знаю. В целом «Зенит» – большой клуб, всегда большое давление, и понятно, что при неудачах будет критика», – сказал защитник «Зенита».
Горшков также ответил на вопрос о том, рассчитывает ли петербургский клуб на чемпионство в следующем сезоне.
«Зенит» всегда рассчитывает», – заявил футболист.
Чего добьется Карпин в «Динамо»?10772 голоса
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости