Сергей Юран: «У сборной России нет нападающих – ни больших, ни маленьких. Дзюбе до 50 лет играть?»

Сергей Юран обозначил проблему сборной России.

BetBoom матч сборных России и Нигерии в пятницу завершился вничью 1:1.

«Сборной есть над чем задуматься. У нас нет нападающих. Дзюбе до 50 лет играть? Дайте отдохнуть парню.

Кто еще есть? Если говорить по большому счету, то только Тюкавин есть. Но он травмирован.

У нас ни больших, ни маленьких нападающих нет. В этом и вся проблема», – сказал экс-игрок сборной России.