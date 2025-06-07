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  • Сергей Юран: «У сборной России нет нападающих – ни больших, ни маленьких. Дзюбе до 50 лет играть?»
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Сергей Юран: «У сборной России нет нападающих – ни больших, ни маленьких. Дзюбе до 50 лет играть?»

Сергей Юран обозначил проблему сборной России.

BetBoom матч сборных России и Нигерии в пятницу завершился вничью 1:1.

«Сборной есть над чем задуматься. У нас нет нападающих. Дзюбе до 50 лет играть? Дайте отдохнуть парню.

Кто еще есть? Если говорить по большому счету, то только Тюкавин есть. Но он травмирован.

У нас ни больших, ни маленьких нападающих нет. В этом и вся проблема», – сказал экс-игрок сборной России.

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?2151 голос
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoСборная России по футболу
logoСергей Юран
logoКонстантин Тюкавин
logoМатч ТВ
logoАртем Дзюба
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