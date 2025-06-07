Сергей Юран: «У сборной России нет нападающих – ни больших, ни маленьких. Дзюбе до 50 лет играть?»
Сергей Юран обозначил проблему сборной России.
BetBoom матч сборных России и Нигерии в пятницу завершился вничью 1:1.
«Сборной есть над чем задуматься. У нас нет нападающих. Дзюбе до 50 лет играть? Дайте отдохнуть парню.
Кто еще есть? Если говорить по большому счету, то только Тюкавин есть. Но он травмирован.
У нас ни больших, ни маленьких нападающих нет. В этом и вся проблема», – сказал экс-игрок сборной России.
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