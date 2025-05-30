Репортер Sky из ЮАР Редди: «На моей 1-й пресс-конференции в Англии один журналист сказал пресс-атташе: «Почему вы позволяете им приезжать и отнимать у нас работу? Хотите ей отлизать?»

Репортер Мелисса Редди рассказала о проявлениях сексизма в ее профессии.

Уроженка ЮАР опубликовала сообщение о завершении трехлетней работы на Sky Sports и отметила, что сталкивалась с дискриминацией в своей профессиональной деятельности.

«После первой пресс-конференции, которую я освещала в Англии много лет назад, один журналист обратился к пресс-атташе: «Почему вы позволяете им приезжать сюда и отнимать у нас работу? Хотите ей отлизать, да?»

Мне бы очень хотелось сказать, что с тех пор что-то изменилось. Увы… нападки на иностранку и женщину с другим цветом кожи в этой сфере не прекращаются.

Я всегда буду сильнее этой ненависти; я знаю, кто я, и знаю ценность своей работы.

Невозможно затмить свет человека, который научился сиять в темноте

Сообщения, которые я получаю от тренеров, игроков, сотрудников клубов, моих коллег из Sky и других представителей индустрии – людей, которые знают меня, мой путь и жертвы, на которые я пошла за последние десять лет, – значат гораздо больше, чем весь этот мерзкий шум», – написала Редди.

Пимента рассказала, что врач не поверил ей из-за слов про работу агентом: «Хотела сказать ему: «Ты сексист!» Он думал, будто я не могу заниматься этим. Люди оценивают твою ценность и по полу»