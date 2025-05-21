У «Тоттенхэма» три победы над «МЮ» в сезоне, но шпоры не считаются фаворитом

Пришло время для финального матча Лиги Европы.

«Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед» определят обладателя трофея в Бильбао.

В текущем сезоне эти команды пересекались трижды. У «Тоттенхэма» в активе три победы над «Манчестер Юнайтед». Но «шпоры» не котируются в качестве фаворита финала…

BetBoom дает коэффициент 2,3 на победу «Манчестер Юнайтед» в основное время, 3,25 – на «Тоттенхэм» .

В финале можно выиграть по-всякому – хоть в серии пенальти. Коэффициент на итоговый успех «Ман Юнайтед» в борьбе за трофей – 1,68 , на «шпор» можно поставить с 2,21 .

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