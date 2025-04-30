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Шансы «Интера» на выезде с «Барсой» малы, а вот новые игроки могут побороться за бонус 100 000 рублей от БЕТСИТИ

«Барселона» играет с «Интером» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Каталонцы на подъеме после выигранного класико в Кубке Испании, а у миланцев по-настоящему черная полоса – команда проиграла три матча подряд впервые с 2017 года.

Букмекеры считают «блауграну» огромным фаворитом домашней встречи: коэффициент на победу команды Ханси Флика в основное время равен 1,65 против 5,20 за «нерадзурри», за ничью дают 4,50. Линия «обе забьют» оценена кэфом 1,63, хотя «Интер» три матча не может поразить чужие ворота. За 2,80 можно поставить на пенальти, а на «тотал больше 3» предлагают зарядить за 1,88.

Кроме того, БЕТСИТИ приготовил акцию для новых игроков – можно побороться за бонус 100 000 рублей!

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