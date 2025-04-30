Шансы «Интера» на выезде с «Барсой» малы, а вот новые игроки могут побороться за бонус 100 000 рублей от БЕТСИТИ

«Барселона» играет с «Интером» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Каталонцы на подъеме после выигранного класико в Кубке Испании, а у миланцев по-настоящему черная полоса – команда проиграла три матча подряд впервые с 2017 года.

Букмекеры считают «блауграну» огромным фаворитом домашней встречи: коэффициент на победу команды Ханси Флика в основное время равен 1,65 против 5,20 за «нерадзурри», за ничью дают 4,50. Линия «обе забьют» оценена кэфом 1,63 , хотя «Интер» три матча не может поразить чужие ворота. За 2,80 можно поставить на пенальти, а на «тотал больше 3» предлагают зарядить за 1,88.

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