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«Интер» играет в гостях с «Барселоной» после 3 поражений подряд. Ловите бесплатную ставку 1000 рублей новым клиентам от BetBoom

«Барселона» принимает «Интер» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Команда Симоне Индзаги приезжает в Каталонию после трех сухих поражений подряд, а вот у хозяев ситуация куда более оптимистичная: в субботу сине-гранатовые взяли Кубок Испании и лидируют в Ла Лиге, опережая «Реал» на 4 очка.

При таких раскладах шансы итальянского клуба на успех оценены весьма скромно: 5,0 против 1,62 в основное время. На то, что «Барса» выиграет и первый тайм, и матч целиком, можно поставить за 2,2, а победу каталонцев в обоих таймах можно взять за 3,85. Гол Роберта Левандовского оценен коэффициентом 1,98, на забитый мяч в исполнении Рафиньи можно зарядить за 2,65, а гол Ламина Ямаля оценен кэфом 3,9.

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