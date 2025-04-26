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«Спартак» – фаворит дерби с ЦСКА, а новые игроки могут получить 3 000 ₽ от Winline

«Спартак» играет с ЦСКА в 26-м туре чемпионата России.

Команда Деяна Станковича опережает армейцев в таблице на два очка. Противостояние соперников в первом круге завершилось выездной победой красно-белых с голами Тео Бонгонда и Хесуса Медины.

В домашнем матче «Спартак» выступает явным фаворитом с коэффициентом 2,00 против 3,70 при 3,55 на ничью. Линия «обе забьют» оценена коэффициентом 1,98, а на тотал больше 2,5 можно поставить за 2,12 (если считаете, что подобного изобилия голов не предвидится, за тотал меньше 2,5 дают 1,68). Любопытно смотрится вариант с первым голом и победой «Спартака» за 2,10, а также есть интересное комбо со ставкой на успех команды Станковича и «обе забьют» за 4,30.

Кроме того, Winline приготовил шикарный подарок к дерби – фрибет 3 000 ₽ новым игрокам!

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