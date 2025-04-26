Шансы «Спартака» в дерби выше, чем у ЦСКА, а новые игроки могут претендовать на бонус 100 000 рублей от БЕТСИТИ

«Спартак» принимает ЦСКА в 26-м туре РПЛ.

Последние матчи в чемпионате красно-белые проводят неровно: проиграли «Махачкале» доме, поделили очки с «Ахматом» на выезде. Армейцы же до ничьей с «Крыльями» одержали 5 побед подряд, пропустив в этих играх лишь дважды.

Тем не менее, букмекеры считают команду Деяна Станковича существенным фаворитом дерби. На победу красно-белых можно поставить за 2,10 , тогда как коэффициент на успех красно-синих вдвое больше – 4,00 , а ничью оценивают в 3,40 . Матч команд в первом круге завершился с тремя красными – за 3,40 можно поставить на удаление и в этой игре. Кроме того, коэффициентом 2,50 оценена вероятность назначения пенальти в матче, а, например, на гол Манфреда Угальде можно зарядить за 2,50.

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