«Лацио» и «Рома» встречаются в дерби, а новые игроки могут побороться за бонус 100 000 рублей от БЕТСИТИ
«Лацио» играет с «Ромой» в дерби в 23-м туре Серии А.
Обе команды не претендуют на титул, но еще вполне могут побороться за лигочемпионскую путевку. Кроме того, «орлы» проиграли сопернику в первом круге и наверняка рассчитывают взять реванш.
Впрочем, команда Клаудио Раньери выступает фаворитом предстоящей встречи – 2,60 против 3,20 при 3,10 на ничью. За 3,40 можно взять победу «Ромы» при тотале больше 1,5, а на линию «обе забьют» предлагается приятный коэффициент 1,90. Если считаете, что в матче случится пенальти, на такой исход можно поставить за 2,75.
БЕТСИТИ приготовил к римскому дерби заманчивую акцию – новые игроки могут побороться за бонус 100 000 рублей!
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