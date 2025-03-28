Литвинов об отпуске: «Не могу деревню променять на Мальдивы, в мире нет места лучше Шапкино. Зачем нам летом море? Есть речка, баня»
– Ты как-то рассказывал, что обожаешь отдыхать в деревне Шапкино. Откуда такое стремление выбраться из мегаполиса?
– Шапкино для меня – райское место! Люди, живущие в городе, не понимают всю прелесть деревни.
Я вот родился в Воронеже, но все детство провел за городом. Родители увозили меня туда на несколько месяцев. И я всегда ждал лета не для того, чтобы сходить с друзьями в кино, а чтобы уехать в деревню. Хотелось окунуться в эту беззаботную жизнь с лесами и полями.
Я влюблен в Шапкино. В мире нет места лучше.
– Девушку в Шапкино берешь с собой?
– Конечно, она тоже из деревни. Нормально к этому относится. У нас вообще в семье сложилось мнение: без деревни лета не может быть! Вот зачем нам летом море? В деревне есть речка, баня.
Опять же, в первую неделю отпуска можно особо не следить за питанием... И вот представь: просыпаешься, выходишь завтракать на улицу – а у тебя стопка блинчиков, пирожки, чай. И тишина. Такого нет ни в одном пятизвездочном отеле!
Не могу деревню променять на Мальдивы, – сказал полузащитник «Спартака».
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