«Спартак» может приложить гегемона! «Зенит» не фаворит…

Матч «Спартак» – «Зенит» – это главное событие воскресенья.

Давние конкуренты столкнутся в рамках 21-го тура чемпионата России.

Сегодня «Спартак» выглядит силой, способной превзойти многолетнего гегемона. «БЕТСИТИ» предлагает поставить на победу хозяев 100 000 рублей для новых игроков!

Впрочем, не стоит забывать, что «Спартак» 100 000 рублей для новых игроков!лишь один из последних девятнадцати матчей с «Зенитом». На стороне петербургского клуба очевиднейший перевес в очных встречах недавних лет. Поставить на победу гостей в это воскресенье можно с 100 000 рублей для новых игроков!

Исход матча не предопределен, зато точно известно о возможности получить бонус – 100 000 рублей для новых игроков!