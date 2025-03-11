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У «ПСЖ» втрое меньше шансов пройти дальше, чем у «Ливерпуля»

«ПСЖ» сегодня попробует взять реванш у «Ливерпуля».

Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов состоится на «Энфилде».

«ПСЖ» доминировал в домашнем матче на прошлой неделе. «Ливерпуль» уступил 2:28 по ударам, но ухитрился выиграть со счетом 1:0.

Теперь английский клуб выглядит фаворитом в борьбе за право участия в следующей стадии. BetBoom дает коэффициент 1,27 на «Ливерпуль», 3,7 – на «ПСЖ».

Ответный матч – отдельный спектакль. BetBoom предлагает поставить на домашнюю победу «Ливерпуля» с коэффициентом 2,26, а на успех гостей – с 2,85.

Матч на «Энфилде» обещает стать трудным для «ПСЖ», а вот воспользоваться бесплатной ставкой на 1000 рублей можно с легкостью!

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