У «Арсенала» втрое больше шансов на победу, чем у «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» попробует оказать сопротивление «Арсеналу» сегодня.

Матч пройдет на «Олд Траффорд» в рамках 28-го тура Премьер-лиги.

«Арсенал» удерживается на 2-м месте в текущем чемпионате. Только вот шансов настичь лидирующий «Ливерпуль» уже практически не осталось.

«Манчестер Юнайтед» барахтается в нижней половине таблицы. К счастью для хозяев «Олд Траффорд», угрозы вылета нет.

Разумеется, «Арсенал» выглядит явным фаворитом. Шансы гостей на успех примерно в три раза выше. «Лига Ставок» дает коэффициент 1,71 на победу «Арсенала». Но можно обратить внимание и на коэффициент 5,40 – в том случае, если вы ждете чего-то интересного от «Манчестер Юнайтед».

В этом календарном году «Олд Траффорд» отнюдь не выглядит крепостью. «Брайтон» и «Кристал Пэлас» уезжали с победой. Визит «Арсенала» – повод воспользоваться фрибетом 7777 рублей , не так ли?