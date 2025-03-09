У «Арсенала» втрое больше шансов на победу, чем у «МЮ»
«Манчестер Юнайтед» попробует оказать сопротивление «Арсеналу» сегодня.
Матч пройдет на «Олд Траффорд» в рамках 28-го тура Премьер-лиги.
«Арсенал» удерживается на 2-м месте в текущем чемпионате. Только вот шансов настичь лидирующий «Ливерпуль» уже практически не осталось.
«Манчестер Юнайтед» барахтается в нижней половине таблицы. К счастью для хозяев «Олд Траффорд», угрозы вылета нет.
Разумеется, «Арсенал» выглядит явным фаворитом. Шансы гостей на успех примерно в три раза выше. «Лига Ставок» дает коэффициент 1,71 на победу «Арсенала». Но можно обратить внимание и на коэффициент 5,40 – в том случае, если вы ждете чего-то интересного от «Манчестер Юнайтед».
В этом календарном году «Олд Траффорд» отнюдь не выглядит крепостью. «Брайтон» и «Кристал Пэлас» уезжали с победой. Визит «Арсенала» – повод воспользоваться фрибетом 7777 рублей, не так ли?
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