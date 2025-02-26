Салах о наследии в «Ливерпуле»: «Хочу, чтобы болельщики помнили, что я все отдал городу и не ленился»
Мохамед Салах рассказал, каким видит свое наследие в «Ливерпуле».
«Я хочу, чтобы болельщики помнили, что я все отдал им, все отдал городу. Я не ленился, я просто наслаждался футболом и отдавал все силы.
Думаю, здесь это главное: фанаты дарят тебе любовь, и у тебя есть с ними связь, потому что ты отдаешь всего себя.
Я просто хочу, чтобы они помнили, что я провел здесь восемь лет и отдавал всего себя», – сказал вингер «Ливерпуля».
На вопрос про то, есть ли новости о продлении контракта, египтянин ответил: «Если говорить очень вежливо – нет».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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