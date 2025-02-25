Илья Геркус: «Зенит» выглядит не усилившимся, а ослабевшим. Династию не сохранить, а поменять чемпионскую команду на такую же успешную – задача очень сложная»

Илья Геркус не считает, что «Зенит» стал сильнее по итогам трансферной кампании.

– В конце трансферного окна «Зенит» подписал Сашу Зделара.

– Это явно план Б. Видимо, что-то не сложилось с другим футболистом.

– Как оцените работу «Зенита» зимой?

– Приобретение Луиса Энрике не кажется заменой тем, кто уже ушел, а также покинет команду летом. Честно говоря, «Зенит» выглядит не усилившимся, а ослабевшим. Будучи многократным чемпионом подряд, очень непросто оставаться в этом состоянии.

Эту династию не сохранить, она так или иначе будет меняться. А поменять чемпионскую команду на такую же успешную – задача очень сложная, – сказал экс-президент «Локомотива».

Клуб из Санкт-Петербурга выиграл 6 титулов подряд в Мир РПЛ . После 18 туров в текущем чемпионате клуб занимает 2-е место в таблице, набрав столько же очков (39), сколько и лидер – «Краснодар».