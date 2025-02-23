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«Ливерпуль» хочет оторваться от «Арсенала» на 11 очков, «Сити» – исправиться после ЛЧ

Внимание болельщиков будет приковано к Манчестеру этим вечером.

На «Этихад Стэдиум» состоится центральный матч 26-го тура Премьер-лиги. «Манчестер Сити» сойдется с «Ливерпулем».

Гости возглавляют таблицу. В субботу «Арсенал» потерпел поражение от «Вест Хэма». Теперь «Ливерпуль» может довести свой отрыв от ближайшего преследователя до 11 очков! Для этого нужно обыграть «Манчестер Сити»…

BetBoom дает коэффициент 2,24 на победу лидера Премьер-лиги в сегодняшнем матче.

«Манчестер Сити» нужно исправляться в глазах публики. В среду этот клуб потерпел сокрушительное поражение от «Реал Мадрид», обернувшееся ранним вылетом из Лиги чемпионов. Удастся ли ответить на тот провал успехом в противостоянии с «Ливерпулем»?

BetBoom дает коэффициент 2,9 на победу действующего чемпиона Англии.

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