«Ман Сити» ждет сложнейший матч с «Реалом» на «Бернабеу», а вас – фрибет 7777 рублей за регистрацию от Лиги Ставок
«Реал» принимает «Манчестер Сити» в ответном стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов.
В домашней встрече «Сити» был близок к успеху, но «Мадрид» вырвал победу в добавленное время. Пеп Гвардиола оценил шансы своей команды прорваться в 1/8 финала в 1%, а что думают букмекеры?
«Реал», конечно, смотрится фаворитом домашнего матча: 2,02 против 3,40 при 4,30 за ничью в основное время. На проход «бланкос» коэффициент совсем смешной – 1,22, тогда как выход «Сити» в следующий раунд оценен кэфом 4,30. Линию «обе забьют» можно взять за 1,34, первый гол «Реала» – за 1,69, а на вероятность того, что судья назначит пенальти, дают поставить за 2,65. Если хотите сыграть рискованно, можно выбрать сухую победу «Реала» за 4,90.
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