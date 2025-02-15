«Бавария» может довести отрыв до 11 очков и выглядит фаворитом в игре с «Байером»

«Байер» примет «Баварию» в ключевом матче 2-го круга Бундеслиги.

Рекордмайстер лидирует, опережая действующего чемпиона на восемь очков. Разница мячей у мюнхенского клуба тоже лучше. Если «Бавария» доведет свой отрыв до 11 очков, то в борьбе за чемпионский титул не останется интриги!

«Лига Ставок» предлагает коэффициент 2,25 на победу гостей.

«Байер» давно не проигрывал «Баварии» в очных матчах. В этом сезоне леверкузенской команде удалось выбить основного конкурента из Кубка Германии. Ждете еще одного успеха от действующих чемпионов Бундеслиги?

«Лига Ставок» дает коэффициент 3,05 на победу «Байера».

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