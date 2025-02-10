  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Конте об 1:1 с «Удинезе»: «Наполи» заслуживал большего. Если не реализуешь моменты – будут проблемы»
0

Конте об 1:1 с «Удинезе»: «Наполи» заслуживал большего. Если не реализуешь моменты – будут проблемы»

Антонио Конте оценил ничью с «Удинезе» (1:1) в Серии А.

«Жаль, что сыграли вничью. Думаю, сегодня мы заслуживали большего. Во втором тайме игра протекала медленно, но в первом мы создали много моментов, контролировали игру, но если не используешь шансы – будут проблемы.

У «Удинезе» очень мощная команда с мастеровитыми игроками, которые, полагаю, скоро перейдут в большие клубы. Мы делали то, что обычно делаем – высоко прессинговали, но у них есть такие игроки, как Лукка (рост форварда – 201 см – Спортс”), который доминирует на втором этаже и всегда опасен», – сказал тренер «Наполи».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
logoНаполи
logoАнтонио Конте
logoУдинезе
logoсерия А Италия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Наполи» не проигрывает 9 матчей подряд – 7 побед и 2 ничьих. Команда лидирует в Серии А после 24-го тура – «Интер» отстает на 4 очка при игре в запасе
5вчера, 22:11
«Наполи» не смог обыграть «Удинезе» – 1:1. У команды Конте две ничьих подряд
14вчера, 21:40
Чемпионат Италии. «Наполи» сыграл вничью с «Удинезе», «Лацио» забил 5 голов «Монце», «Рома» победила «Венецию»
63вчера, 21:40
Рекомендуем
Главные новости
«Барса» забила 41 гол в 11 матчах с начала 2025 года. Больше было лишь в 1943-м – 42 мяча
17вчера, 23:02
Флик о 4:1 с «Севильей»: «В 1-м тайме «Барса» была хороша, во втором – боролась. В Ла Лиге 3-5 отличных команд, и мы в их числе»
15вчера, 22:49
Защитник «Севильи» Гудель после 1:4 с «Барсой»: «Я видел, что Кунде толкнул Соу, и он потерял равновесие. Очевидный пенальти»
62вчера, 22:32
«Барселона» 19 матчей не проигрывает «Севилье» в Ла Лиге – с 2015 года
21вчера, 22:10
«Барса» одержала 17 разгромных побед в 36 матчах сезона, включая две над «Реалом». Команда Флика забила 113 голов
73вчера, 22:03
«Барселона» до 2 очков сократила отставание от «Реала», до 1 – от «Атлетико»
55вчера, 22:01
У «Барселоны» 9 побед и 2 ничьих после поражения от «Атлетико» в декабре
7вчера, 22:01
«Барса» разгромила «Севилью» на выезде – 4:1. Фермин вышел на замену, забил и получил красную
835вчера, 22:00
Чемпионат Испании. «Барселона» забила 4 гола «Севилье», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Эспаньол»
500вчера, 22:00
Травма Васкеса – 36-я у «Реала» в сезоне. 26 из них – мышечные повреждения
6вчера, 21:56
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Роналдо считает, что вингер забьет больше 5 голов весной: «Хочет максимально помочь «Ростову»
1сегодня, 01:34
Рамос о переходе в «Монтеррей»: «Я не устал побеждать, у меня по-прежнему жажда трофеев»
сегодня, 01:21
«Наполи» не проигрывает 9 матчей подряд – 7 побед и 2 ничьих. Команда лидирует в Серии А после 24-го тура – «Интер» отстает на 4 очка при игре в запасе
5вчера, 22:11
Чемпионат Франции. «Марсель» в гостях у «Анжера», «Лион» разгромил «Реймс»
31вчера, 19:45Live
«Наполи» не смог обыграть «Удинезе» – 1:1. У команды Конте две ничьих подряд
14вчера, 21:40
Фермин забил через минуту после выхода на замену в игре «Барселоны» с «Севильей»
13вчера, 21:16
Льюиса-Скелли могут вызвать в сборную Англии в марте. Тухель впечатлен прогрессом 18-летнего хавбека «Арсенала»
2вчера, 21:13
«Арсенал» – лучший клуб мира в январе по версии IFFHS. «Реал» – 3-й, «ПСЖ» – 4-й
5вчера, 21:07
Эмери о 2:1 с «Тоттенхэмом» в Кубке: «Астон Вилла» доминировала, играла уверенно и самобытно. Надеюсь, с Рэшфордом, Асенсио и Маленом мы сможем построить команду с нужной структурой»
5вчера, 20:59
Слот про 0:1 с «Плимутом»: «Сильное разочарование. И игра «Ливерпуля» тоже не особо радует, моментов почти не было»
11вчера, 20:56
Рекомендуем