Роналду продлил контракт с «Аль-Насром» до 2026 года (Николо Скира)

Криштиану Роналду продолжит выступать за «Аль-Наср».

Инсайдер Николо Скира утверждает, что 40-летний португалец продлил контракт с саудовским клубом до 2026 года.

Форвард играет за команду из Эр-Рияда с сезона-2022/23. В текущем чемпионате Саудовской Аравии он забил 16 голов в 18 матчах и лидирует в списке бомбардиров.

Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь .

Роналду будет владеть 5% «Аль-Насра» после продления контракта. За сезон он получит 183 млн евро – больше всех среди футболистов (Marca)