Директор «Аль-Насра» о сотрудничестве с клубами РПЛ: «Россия – большой рынок, там любят футбол, поэтому мы открыты к тому, чтобы организовать мероприятия с ними»

Директор «Аль-Насра» оценил возможность товарищеского матча с клубами Мир РПЛ.

– Насколько близко контактируют саудовские и российские клубы? Есть ли планы провести товарищеские матчи или турниры?

– Уверен, мы настоящий интернациональный клуб, поэтому понимаю, что есть желание сотрудничества по всему миру и, конечно же, из России. Мы рассмотрим любые возможности, которые будут представлены нам.

Это означает, что если есть российские клубы, которые собираются организовать товарищеские матчи с нами, то мы рассматриваем их с экономический точки зрения, а также с точки зрения аудитории. Потому что Россия, конечно же, большой рынок, там любят футбол, поэтому мы открыты к тому, чтобы организовать мероприятия с ними.

– Как саудовские клубы будут реагировать, если российские клубы будут участвовать в азиатской Лиге чемпионов?

– Эти разговоры проводятся на уровне федерации. Я главный по инвестициям в клубе, поэтому, конечно, мне интересно понять, какую экономическую пользу это может принести, – сказал коммерческий директор «Аль-Насра » Жорди Дюранте.