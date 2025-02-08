«Реал» играет с «Атлетико» за лидерство в Ла Лиге, а BetBoom дарит бесплатную ставку 1000 рублей новым клиентам

«Реал Мадрид» принимает «Атлетико» в 23-м туре Ла Лиги.

«Бланкос» лидируют в таблице чемпионата Испании, а «кольчонерос» идут следом, отставая лишь на одно очка, так что матч может перевернуть турнирный расклад. У «Реала» всего одна победа в 6 последних дерби, «Атлетико» выиграл дважды, еще три игры завершились результативной ничьей.

Тем не менее, букмекеры считают «Реал» заметным фаворитом предстоящей игры: 1,88 против 3,95 при 3,65 на ничью. За 4,9 можно взять ничью с первом тайме и итоговую победу «Реала» (столько же дают за победу хозяев в обоих таймах), а за победу «Реала» в первом тайме и итоговую ничью дают кэф 14 ! Коэффициентом 1,7 оценена линия «обе команды забьют» , а на «тотал больше 2,5» можно зарядить за 1,78 .

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