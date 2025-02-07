Глушаков о Пьяниче в ЦСКА: «Если что и показал, то только индивидуальное мастерство. Только начинает понимать, куда он попал»
Денис Глушаков оценил игру Миралема Пьянича за ЦСКА.
В 7 матчах Мир РПЛ хавбек не отметился результативными действиями.
«По результатам Пьянич пока ничего не показал в ЦСКА. Если что и показал, то только индивидуальное мастерство. И все. Мне кажется, что он плюс-минус только начинает понимать, куда он попал.
После зимних сборов будет видно, как он себя по итогу проявит. Но его мастерство все равно видно – техническое оснащение, работа с мячом. Конечно, у Пьянича уже не те скорости, но все же. Хотя его карьера уже, разумеется, на закате», — сказал бывший полузащитник «Спартака».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем