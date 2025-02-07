Глушаков о Пьяниче в ЦСКА: «Если что и показал, то только индивидуальное мастерство. Только начинает понимать, куда он попал»

Денис Глушаков оценил игру Миралема Пьянича за ЦСКА.

В 7 матчах Мир РПЛ хавбек не отметился результативными действиями.

«По результатам Пьянич пока ничего не показал в ЦСКА . Если что и показал, то только индивидуальное мастерство. И все. Мне кажется, что он плюс-минус только начинает понимать, куда он попал.

После зимних сборов будет видно, как он себя по итогу проявит. Но его мастерство все равно видно – техническое оснащение, работа с мячом. Конечно, у Пьянича уже не те скорости, но все же. Хотя его карьера уже, разумеется, на закате», — сказал бывший полузащитник «Спартака».