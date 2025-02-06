Экс-порноактриса Бавель о словах Касильяса: «Оставляю за собой право защищать мою порядочность и репутацию от дезинформации и нападок. Я говорила правду и не хотела навредить или извлечь выгоду»

Клаудия Бавель отреагировала на заявление Икера Касильяса.

Ранее испанский журнал Diez Minutos опубликовал сделанные в Барселоне снимки, на которых бывшая порноактриса запечатлена вместе с экс-голкипером «Реала». Экс-футболист отреагировал на это, назвав публикацию «очень познавательной» и «впечатляющей», но не стал подтверждать или отрицать роман.

Позднее Бавель в интервью каналу Telecinco назвала экс-голкипера «Реала» и сборной Испании «скупым и вовсе не щедрым», а также заявила, что на поле он лучше, чем в постели.

Касильяс ответил : «Не все средства хороши ради рейтингов, не все средства хороши ради легкой наживы или мимолетной, незаслуженной славы за мой счет – за счет человека, чья известность основана исключительно на годах работы и упорства».

Бавель выпустила заявление в ответ на слова Касильяса.

«В свете последних событий и публичных заявлений, сделанных в последние дни, я чувствую себя обязанной высказать следующее.

Как и любой другой человек, я имею право делиться своим опытом и переживаниями, не подразумевая под этим нападок или нарушение частной жизни других людей. Я всегда была открыта со своей аудиторией и никогда не пыталась навредить кому-либо своими словами.

Важно помнить, что отношения любого рода – это общий опыт. Выражение моего взгляда на историю – это не вторжение в частную жизнь, а скорее осуществление моего права на свободу слова. Я никогда не намеревалась извлечь выгоду или навредить кому-либо своими заявлениями.

Я нахожу удивительным, что мои высказывания представляются как нападение, когда я всегда делилась правдивой информацией, которая служит ответом на отрицание романтических отношений. То, чем я поделилась, основано на реальных фактах, которые являются частью моей жизни и моего личного опыта.

В мире, где растет спрос на прозрачность и где женщины продолжают бороться за право свободно говорить, не подвергаясь дискредитации, беспокоят попытки заставить меня замолчать или представить меня как человека, ищущего известности за счет других.

Не все стоит того, когда дело доходит до дискредитации кого-то или навязывания единой версии истории. Уважение к частной жизни имеет важное значение, но также важно уважение к правде и праву каждого человека делиться своей точкой зрения, не подвергаясь несправедливому изолированию.

Я глубоко сожалею, что эта ситуация обострилась таким образом и что мою историю пытаются превратить в вопрос чести или клеветы, когда я просто говорила о своем опыте. Я не искала конфликта или конфронтации, но я не позволю, чтобы мое сообщение искажалось или меня обвиняли в недобросовестных действиях.

Поэтому, и также в защиту моего права свободно выражать свое мнение, я оставляю за собой необходимые действия для защиты моей порядочности и моей репутации от любых попыток дезинформации или необоснованных нападок на меня», – заявила Клаудия Бавель.

Экс-порноактриса Бавель заявила, что Касильяс на поле лучше, чем в постели, и назвала его скупым. Ее расстроила уклончивая реакция экс-вратаря «Реала» на публикацию их совместных фото в прессе