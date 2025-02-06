Товарищеские матчи. «Факел» победил «Торпедо», «Оренбург» сыграл вничью с «КАМАЗом»
Клубы Мир РПЛ проводят товарищеские матчи в преддверии весенней части сезона.
Товарищеские матчи
«Факел» – «Торпедо» – 2:1 (1:0)
Гол: 0:1 – Максимов (31), 1:1 – Мертенс (50), 2:1 – Каштанов (59).
«Факел» (стартовый состав): Гудиев, Альшин, Божин, Габараев, Дзиоев, Ковалев, Якимов, Ивлев, Мертенс, Ломовицкий, Каштанов.
«Оренбург» – «КАМАЗ» – 0:0 (0:0)
«Оренбург» (стартовый состав): Москвичев, Караташ, Сыщенко, Касимов, Столбов, Муро, Зотов, Барановский, Гюрлюк, Мартынов, Сахархизан.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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