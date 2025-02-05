Президент «Бетиса» о жалобах «Реала» на судей: «Это создает ненужное давление. Должны быть спокойные дискуссии без показухи и популистских действий»

Президент «Бетиса» прокомментировал жалобы «Реала» на судейство.

Ранее «Реал» официально пожаловался в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на судейство в матче Ла Лиги с «Эспаньолом» (0:1), призвал полностью обновить судейскую систему Испании и обвинил арбитров в «повторяющемся вреде клубу».

«Я не согласен с заявлением мадридского «Реала ». Это создает ненужное давление на судей, такой же эффект производили различные видеоролики. Должны быть спокойные дискуссии, в которых не будет показухи и популистских действий.

Я думаю, что все мы, вовлеченные в эту сферу деятельности, должны быть честными. CTA, RFEF, клубы... и это заявление, безусловно, не помогает.

RFEF отнеслась к этому безучастно, а должна быть более решительной и не позволять так легкомысленно делать подобные заявления, потому что в противном случае мы разрушим футбол», – сказал Анхель Аро.

«Реал» отказался от участия во встрече с представителями RFEF и CTA. На ней будет обсуждаться вопрос о судействе в Испании