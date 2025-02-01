Семин об отстранении России: «Ситуация неприятная и несправедливая, но такова жизнь. Не стоит ни на чем ставить крест, надо продолжать развитие нашего футбола»

Юрий Семин высказался на тему отстранения России от международных турниров.

Семин, в частности, высказался об отстранении молодежной сборной России от Евро-2027, а также оценил шансы возвращения российского футбола на международную арену.

«Не надо ни на чем ставить крест, а надо продолжать развитие нашего футбола. О нем надо думать и вносить в него поправки и новшества. Как в тренировочный процесс, так и в регламент чемпионата, так и в судейский регламент. И двигаться вперед.

От того, что мы будем там переживать, ничего не изменится. Конечно, ситуация неприятная и несправедливая, но такова жизнь», – сказал бывший тренер сборной Россиии.