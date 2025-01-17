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Спецпроект
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Беллингем сдулся в «Реале» после яркого дебютного сезона? Это очень-очень большое заблуждение!

Опубликовала: Анастасия Демидова
logoРеал Мадрид
logoВинисиус Жуниор
logoКилиан Мбаппе
logoЛа Лига
logoДжуд Беллингем
logoКарло Анчелотти
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